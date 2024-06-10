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【希少Ｌサイズ】シュプリーム× ANTIHERO 刺繍ビッグロゴジャケット 美品
商品番号 A90188678309
商品名

【希少Ｌサイズ】シュプリーム× ANTIHERO 刺繍ビッグロゴジャケット 美品
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 14,976 円
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商品詳細

商品の説明【商品説明文】☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています(*´∇｀*)お気に入りの1枚を探してみてくださいね！#古着kozu90s90年代をはじめ、トレンドやジャケットなどスウェットやパーカーをメインにメンズからレディースまで揃えております！▪️ブランド▪️シュプリーム　✖️アンタイヒーローsupreme✖️ANTIHERO▪️サイズ表記▪️L▪️サイズ実寸（cm）▪️・着丈75（サイドネックポイント〜裾）・身幅68・肩幅ラグランスリープ・袖丈86▪️カラー▪️緑　　/グリーン▪️素材▪️ポリエステル60%コットン40%▪️購入元▪️ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品▪️状態▪️USEDお使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！こちらにもオススメ商品を大量出品中です(\u003e◡\u003c)#古着kozuNO574柄・デザイン···刺繍カラー···グリーンジップ・ボタン···ボタン留め
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