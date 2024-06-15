レザーズアンドトレジャーズ スペシャルエディションリング

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商品詳細
LEATHERSANDTREASURESレザーズアンドトレジャーズスペシャルエディションリング参考価格550000円フロントとサイドに金をあしらってあります。フロントの百合の中にはダイヤモンドが多数インストールされてます。メチャクチャカッコ良いですが歳と共に使わなくなりました。クロムハーツガボールロンワン材質···シルバー装飾···ダイヤモンド
http://narcologia.ru/goods/traverse60626.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly971584.html
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