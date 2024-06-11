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マスターピース 牛革 長財布
商品番号 F17768882804
商品名

マスターピース 牛革 長財布
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年前に購入し2年ほど使って、保管していました。使用感はあります。スレ等もあります。ブラック神経質な方は御遠慮ください。カラー...ブラック
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