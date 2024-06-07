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アークテリクス　カルバスキャップ　ブラック
商品番号 G68287608144
商品名

アークテリクス　カルバスキャップ　ブラック
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入して一度だけ使用して自宅で保管しておりました。サイズが合わなかったのと、自分には似合わないので出品します。使用後に手洗いしています。ご検討よろしくお願い致します。
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