trion(トライオン)本革Ｌ字型ジッパーマルチコンパクト財布

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TRION（トライオン）の本革L型ジッパー式コンパクト財布です。カテゴリーが長財布しかなかったためご注意ください。通常の長財布の半分くらいの長さのコンパクト財布です。色は黒です。キャッシュレスにあわせて財布もコンパクトにしようと購入しましたが、結局使用しなかったため出品致します。カードメインで使用すれば、コンパクトにスッキリするかと思います。外形サイズ：幅約11cm×高さ約9.5cm×マチ約2cm重さ ：約100g内部 ：オープンポケット×2、カードポケット×4、コインポケット×1外部 ：オープンポケット×1素材 ：アドバンスグラブレザー、パネルレザー色 ：黒参考価格 ：13,200円（税込）※キャンセルや返品はお受けできませんので、ご遠慮なくご質問頂き、ご納得の上でご検討ください。※自宅の家庭用はかりにて計測しておりますので、多少の誤差はご容赦ください。※中古品であることをご理解のうえご検討ください。カラー...ブラック柄・デザイン...無地多少のスレございますが、使用に全く支障ございません。中はほぼ痛みはありません。#ヴィトン#GUCCI#COACH#CHANEL#二つ折り#本革レザー