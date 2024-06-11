オールスター チャンキー ライン ハイ　コンバース

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商品詳細
メインカラー···ブラック1回しか履いてません。系統が変わったため出品します。サイズは23.5です購入時の金額¥8,000
http://narcologia.ru/goods/recycling154914.html
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