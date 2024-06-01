スヌーピー 束入れ 73117 キャメル

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商品詳細
ブランド名：SNOOPY[スヌーピー]商品名：束入れ商品コード：73117サイズ：高さ9cm×幅19.2cm×マチ2cm色：キャメル品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：札入れスペース×2ファスナー小銭入れ×1カードポケット×9フリーポケット×2商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。
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