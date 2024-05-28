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JIMMY CHOOスタッズ長財布　緑
商品番号 R40042347939
商品名

JIMMY CHOOスタッズ長財布　緑
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 5,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メンズラインの長財布です。１ヶ月程使用しましたが、そのまま自宅保存でした。中古品にご理解あるかたの購入をお願いします。即購入OK！お値下げごめんなさい。カラー...グリーン財布形...長財布
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