JIMMY CHOOスタッズ長財布　緑



中古】【中古品】Jimmy Choo ジミー チュウ メンズ スタッズ ...



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メンズラインの長財布です。１ヶ月程使用しましたが、そのまま自宅保存でした。中古品にご理解あるかたの購入をお願いします。即購入OK！お値下げごめんなさい。カラー...グリーン財布形...長財布