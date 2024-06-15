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美品 THE NORTH FACE アンタークティカ バーサ ロフトジャケット
商品番号 H45414320479
商品名

美品 THE NORTH FACE アンタークティカ バーサ ロフトジャケット
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 11,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠に有難うございます★美品THENORTHFACEノースフェイスアンタークティカバーサロフトジャケットの出品になります！▶︎pointTHENORTHFACEアンタークティカバーサロフトジャケットLサイズNA61930黒ブラックこちらは国内正規取扱店にて購入した商品です。着用回数はワンシーズン約10回ほどで全体的に綺麗な状態です！☆当方の商品一覧→#古着屋ROUTE66モード系、ストリート、ハイブランドまで幅広く出品しています♫【商品詳細】⁂メンズ(男女兼用)⁂ブランド:THENORTHFACEノースフェイス⁂カラー：ブラック■サイズ:メンズ規格　L詳しいサイズは下記をご覧下さい↓↓　　着丈約68cm　　身幅約58cm肩幅約53cm■状態:こちらの商品はランク　【A】になります！※ランク表をご確認ください。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖★ランク表★(SS)新品・未使用品/新品・新古品・未使用品(S)試着のみ～数回の使用でかなり綺麗状態。(AA)使用感が少なく、全体的に程度の良い美品(A)多少の使用感はあるが、それ以外に問題のない状態。【一般的な古着】(B)薄い汚れや多少のホツレ使用感はあるが使用可能な状態(C)色褪せや汚れ傷などがあるが着用には差し支えない状態。(D)全体的に状態が悪い/全体にダメージあり（コンディションを気にされない方に）➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖☆最後に⭐︎ご覧頂き誠にありがとうございました！古着との出会いはまさに一期一会。その洋服との出会いを大切に。当ショップの古着を通して皆様が笑顔になれますように#古着屋ROUTE66#古着屋ROUTE66_ジャケット
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