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NIKE AIR FORCE 1 RETRO 29.5cm US11.5 美品
商品番号 L18537556516
商品名

NIKE AIR FORCE 1 RETRO 29.5cm US11.5 美品
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,028 円
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商品詳細

7.8回着用美品AIRFORCE1LOWRETROColoroftheMonthレザーを使用しており普通のエアフォース1より高級感あり定価も高め定価16100円29.5cmは数が少なく希少です正規品新品未使用も出品中
http://narcologia.ru/goods/ordering170679.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate784848.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic810412.html
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