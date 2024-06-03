アイパス i-path スニーカー ラスタカラー スエード 9H 27.5 美品

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☆当方の出品を閲覧して頂きありがとうございます。※プロフィールの方に注意事項を載せてありますので、ご購入前に必ずご一読の程、よろしくお願い致します。ラスタカラーのアイパスのスニーカーになります。今では手に入らない一品です。スウェードのアッパーとガムソールが可愛いアイテムです。お探しだった方はこの機会にどうぞ。サイズUS9H27.5cm古い物ですので、多少のヤレ感と使用感はありますが、ソールの減りも少なく、着用に問題がある様な目立った傷や汚れはありません。他にも出品しておりますのでどうぞご覧下さい。アメカジ古着スケボースケーターi-pathLivityリビティアーススニーカーヘンプ麻ラスタカラーレゲエルーツレゲエrootsグラスホッパーヒッピースケートI\u0026Iボブマーリーアビシニアンズビッグフット