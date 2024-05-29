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NIKE Air force 1 07 LV8 2 black and pink
商品番号 D64929745431
商品名

NIKE Air force 1 07 LV8 2 black and pink
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年前くらいに購入してちょこちょこ使ってました。20回くらい。比較的綺麗な方だと思いますが、素材がほつれやすいので一部白くなってます。箱について、別のナイキの箱もしくは、別箱で対応させて頂きます。引っ越しに伴い出品致します。メインカラー···ブラック、ピンクメインカラー···ブラック、ピンク人気モデル···NIKEエアフォース1スニーカー型···ローカット(Low)
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