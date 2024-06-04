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【CONVERSE】U.S. ORIGINATORローカットスニーカー
商品番号 U77875859142
商品名

【CONVERSE】U.S. ORIGINATORローカットスニーカー
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【CONVERSE】コンバースASUSCOLORSOXオールスターUSカラーズOX☆*。新品未使用☆*。カラー：ピンクサイズ：27.0新「U.S.ORIGINATOR」スペック搭載オールスターのカラーアレンジモデル。洗い加工を施したキャンバス素材に、80〜90年代のアーカイブモデルに見られたカラーを採用したアイテム。春夏シーズンにふさわしいポップなカラーで足元を彩る一足です。是非ご検討下さいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)
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