【CONVERSE】U.S. ORIGINATORローカットスニーカー

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商品詳細
【CONVERSE】コンバースASUSCOLORSOXオールスターUSカラーズOX☆*。新品未使用☆*。カラー：ピンクサイズ：27.0新「U.S.ORIGINATOR」スペック搭載オールスターのカラーアレンジモデル。洗い加工を施したキャンバス素材に、80〜90年代のアーカイブモデルに見られたカラーを採用したアイテム。春夏シーズンにふさわしいポップなカラーで足元を彩る一足です。是非ご検討下さいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)
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