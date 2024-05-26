【良品】THA ALUMNI CLOTHING アルムナイ キャップ 帽子 黒

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商品詳細
○はじめにご覧頂きまして誠にありがとうございます！当店の商品は、送料無料・即購入OKです！○フォロワー様優待セール実施中！！プロフィールご覧いただくか、ご質問くださいませ⭐︎○出品している商品は、全て1点物になりますので、売り切れる前にお早めにご購入を検討くださいませ♫新商品は入荷次第、随時出品しております。是非お見逃しがない様にフォローして頂けると嬉しいです⭐︎ご購入後にイメージと違う等の理由で返品承りかねます。気になる事はコメント遠慮なくどうぞ！○商品説明■ブランド名 THAALUMNICLOTHING アルムナイクロージング■カラー ブラック系■素材 コットン100％■サイズ 実寸:頭周り約61cm(調節可能) つば約7cm■状態使用による擦れや汚れが少しあるものの、目立ったダメージ無く良品です⭐︎他にも多数出品しています☆#TYぽんヌ※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しています。真贋に問題はないと認識しておりますが万が一、コピー品であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※当方も古物商の許可を取得済みです。自信を持って出品しています※中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。■その他コメント返信は平日夜、土日祝が中心となります。無言購入、即購入OKです。値下げできますか？等のコメントではなく、◯◯円値下げできますか、とコメントいただけると幸いです⭐︎■管理番号⑧45カラー...ブラック形···ベースボール
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