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聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話 全巻 1-14巻 車田正美
商品番号 U84077331219
商品名

聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話 全巻 1-14巻 車田正美
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,694 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。聖闘士星矢NEXTDIMENSION冥王神話全巻1-14巻車田正美初版本多数●本の状態中古商品です。1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.13.14巻初版本です。9.10巻背表紙に色落ちあります。9巻折れあります。11巻ヤケあります。折れやヤケがあります。画像でご確認下さい。●防水梱包して、メルカリ便で発送します。●値下げ不可●バラ売り不可#車田正美　#コミック
http://narcologia.ru/goods/ordering185079.html
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