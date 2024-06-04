聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話 全巻 1-14巻 車田正美

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。聖闘士星矢NEXTDIMENSION冥王神話全巻1-14巻車田正美初版本多数●本の状態中古商品です。1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.13.14巻初版本です。9.10巻背表紙に色落ちあります。9巻折れあります。11巻ヤケあります。折れやヤケがあります。画像でご確認下さい。●防水梱包して、メルカリ便で発送します。●値下げ不可●バラ売り不可#車田正美 #コミック
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