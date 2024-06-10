【新品★未使用★超美品】カートン ドンキーコング・ジャングルビート

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商品詳細
ニンテンドーゲームキューブドンキーコングジャングルビート10本箱入りカートンです！超美品☆暗所で保管していましたので、色褪せもありません。撮影の為に箱は開封しましたが、全て新品未開封です。一度人の手に渡っていますので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。質問等はお気軽にコメントください。
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