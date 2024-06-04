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模造刀 大小 刀掛け 2本セット 傷あり 刀掛け付き
商品番号 H39290236261
商品名

模造刀 大小 刀掛け 2本セット 傷あり 刀掛け付き
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 8,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

模造刀大小刀掛け2本セット傷あり長期間飾られてい物になります。原因は不明ですが。大刀に傷がいくつかついてます。状態は写真でご確認ください。鍔や柄の細工も細かく、重さもしっかり有り臨場感溢れる殺陣が可能です。大刀　全長約105cm刃渡り約70cm重さ（鞘無し）約1.2kg小刀　全長約70cm刃渡り約48cm重さ（鞘無し）約1kg刀掛け　横約42cm縦約18cm高さ約34cm（素人採寸）種類···模造刀・模擬刀種類···居合刀（刃なし）種類···刀掛け種類···居合刀（刃なし）種類···模造刀・模擬刀
http://narcologia.ru/goods/Persia288788.html
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