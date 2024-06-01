プレステ4 PS4本体 コントローラー2個セット

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SONYPlayStation4CUH-1200AB02color:WHITEゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ年数は経ってますが圧倒的にプレイ時間が少ないです。付属品電源ケーブルHDMIケーブルUSBケーブルコントローラー付属品は写真に写っている物が全てになります。外箱に直接テープを貼り発送します。自宅保管品にご理解いただける方、どうぞよろしくお願いします。#ソニー#SONYプレステ4プレイステーション4PlayStation4