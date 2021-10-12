劇場版 鬼滅の刃 無限列車編　Blu-ray 完全生産限定版 スチールブック付き

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劇場版鬼滅の刃 無限列車編Blu-rayゲオ限定 スチールブック付き完全生産限定版+特典付き新品未使用。撮影の為一度取り出しました。購入時の輸送箱で発送致します。■【仕様】「スチールブック(ディスク3枚収納可能)」付き■【本編ディスク仕様】字幕：バリアフリー日本語/英語収録音声：2ch/5.1ch/バリアフリー日本語音声ガイド■【完全生産限定版特典】・キャラクターデザイン・松島晃描き下ろし収納BOX・特製三方背ボックス・ufotable描き下ろしデジジャケット・オーディオコメンタリー花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、日野聡■【特典CD】劇伴音楽集-フィルムスコアリング版STEREOMIX-■【特典DVD】・初日舞台挨拶ダイジェスト・公開記念番組～キャストが語る映画の魅力SP～・めざましじゃんけん・PV・CM集■【特製ブックレット】■【ゲオオリジナル特典】・マルチケース（封筒タイプ）■【店舗共通完全生産限定版先着予約・購入特典】・キャラクターデザイン・松島晃描き下ろし色紙★注意事項★※沖縄からの発送となりますので、発送地域、天候などにより到着予定日より遅くなる事が有りますので予めご了承ください。コロナウイルスの影響で減便による遅延も発生致しております。※航空便では平均2日〜4日程で到着致しますが、船便となった場合一週間〜10日程かかる場合がございます。追跡の反映も通過点(船便だと最寄りの発送場所まで到着)まで到着しないと反映されませんのでご注意下さい