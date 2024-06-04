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プレイステーション5 ps5 サイバーパンク2077
商品番号 V21772431351
商品名

プレイステーション5 ps5 サイバーパンク2077
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 22,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「プレイステーション5」サイバーパンクもつけます#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5SONYPS5Playstation5CFI-1000A01初期型ディスクドライブ搭載モデル箱、付属品完備、動作確認済みタバコ、ペット未使用です。・PlayStation5本体×1・ワイヤレスコントローラー×1・ベース×1・電源コード×1・HDMI(R)ケーブル×1・USBケーブル×1・印刷物一式×1購入者様都合の返品は不可となります。動作良好ですが、中古品である事をご理解の上、購入願います。
http://narcologia.ru/goods/injure246867.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce275655.html
http://narcologia.ru/goods/update169495.html
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