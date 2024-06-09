最初の基本護符セット　呪い返し梵字護符　魔除けの護符　小サイズ

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ご覧下さり有難うございます。護符は、巫女が手書きで作成しております。最初にお持ち頂きたい護符セットでございます。○呪い返し梵字護符(降三世明王梵字護符)●効果について●ストーカー等の迷惑行為やいじめに、あいにくくなる効果がございますその他にも厄除け魔除け生霊死霊執拗な妬み嫉妬にも効果を発揮致します呪いを返す念を入れてからお届け致します縦5センチ横5センチ○魔除けの護符●効果について●○霊障でお悩みの方○部屋から嫌な匂いがする○陰気くさい ○ラップ音 唸り声ご聴こえる○片付かないお部屋○寒気がする部屋○怪我の多い方○魔除け○厄除けご自身がお守りとしてお持ち頂き合わせて、お部屋にも貼って頂くと魔を祓う効果がより強くなります。幅5cm長さ5cm☆ご購入いただいたお客様に向けて祈りと念を込めてお届け致します。宜しくお願い致します。#呪い返し梵字護符#降三世明王梵字護符#魔除け護符#梵字護符#しろきつね#巫女#魔除け#厄除け#生霊#死霊#霊障#呪い返し