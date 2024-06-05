1970年代前半から数々のすばらしい作品を撮り続けているスイス人フォトグラファーWalterPfeiffer(ヴァルター・ファイファー)。現在は絶版、古本でも20000円近い高額で取引きされている貴重な作品集です。シールドされた新品未開封になります。長年脚光を浴びることはなく、作品集『WelcomeAboard(ウェルカム・アブロード)』を2001年に出版してからようやく人気に火がつき、熱烈なファンが増え続けているという。NaGoldi(ナン・ゴールディン)やLarryClark(ラリー・クラーク)といったフォトグラファーたちの作品と比べられることが多いWalterだが、彼が撮るユースカルチャーの写真は、同年代の作家の作品ほど強烈ではないものの、機知に富んでエロティックな印象を持つ。一見スタイルがないようにおもわせる彼のラフで巧みなアングルは、写真界で人気を博していて、彼のとらえるビューティはエロティシズムの内気な側面を醸し出している。sofiacoppolax-girlソフィアコッポラKIDS/キッズジャスティン・ピアースクロエ・セヴィニーハーモニー・コリンFACT.KAWSARKITIPライアン・マッギンレーRyaMcGileyアリ・マルコポロスSUPREMEシュプリーム ラリー・クラークP.A.Mfuckigawesomejasodillsadykimieレイモンド・ペティボンRaymodPettibomarkborthwickarimarcopoulosrichardpricelarryclarkeckfaceblakmaghamburgereyesJamisodillievesparadis3dashsowweirdodavefuckigawesomebraideadEdDavissomewareideastussyNoahycparadiseSEANPABLOPetraCollisBabyBabyBabyCorieDayNaGoldix-girlEleiFleiss



絶版‼️ Walter Pfeiffer 1970-1980 写真集-



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Donlon Books | Walter Pfeiffer 1970-1980 by Walter Pfeiffer



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