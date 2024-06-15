『AKIRA』（アキラ）全巻セット（1〜6巻）著者:大友克洋映画化され話題になったAKIRAの漫画全巻セットです。新品を購入後、何度も読んでいますので、ヨレや汚れがございます。ご理解いただける方、ご検討お願い致します。※自宅保管KCデラックス版1巻 1998年5月 第49刷2巻 1998年5月 第42刷3巻 1997年10月 第36刷4巻 1997年8月 第34刷5巻 1997年6月 第22刷6巻 1998年5月 第24刷#AKIRA#アキラ#大友克洋#漫画#アニメ#全巻#送料込み



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