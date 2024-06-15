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AKIRA アキラ 全巻セット 1〜6巻
商品番号 Y76173693548
商品名

AKIRA アキラ 全巻セット 1〜6巻
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『AKIRA』（アキラ）全巻セット（1〜6巻）著者:大友克洋映画化され話題になったAKIRAの漫画全巻セットです。新品を購入後、何度も読んでいますので、ヨレや汚れがございます。ご理解いただける方、ご検討お願い致します。※自宅保管KCデラックス版1巻　1998年5月　第49刷2巻　1998年5月　第42刷3巻　1997年10月　第36刷4巻　1997年8月　第34刷5巻　1997年6月　第22刷6巻　1998年5月　第24刷#AKIRA#アキラ#大友克洋#漫画#アニメ#全巻#送料込み
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