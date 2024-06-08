長野まゆみ　三月うさぎのお茶会 グッズ　超少年の天体模型　ーその要素と概略

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長野まゆみ 超少年の天体模型 ーその要素と概略三月うさぎのお茶会 1998年ファンクラブグッズ印刷物10枚＋薄紙約9cm✕25.5cmご覧頂き有難うございます。今回撮影するにあたり開封しました。タイトルに沿ったイラストと文章が裏表に書かれています。状態は綺麗だと思います。長期自宅で保管していたものです。素人検品ですので見落としがある場合がございます。細かい傷や汚れ等気にされる方は購入をご遠慮ください。ご理解のある方のご購入をお願いします。