M3605●江戸明治和本等＞船由来記（江戸中期）池田松翁軒 堀流水軒 往来物

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●江戸明治和本●船由来記（江戸中期）【判型】大本1冊。縦265粍。【作者】池田松翁軒（池田松斎）作・書（作者は元禄16年板に記載、後印本の底本では削除）。【年代等】元禄16年書・初刊（［大阪］深江屋弥兵衛板）。江戸中期後印。刊行者不明。【備考】分類「往来物」。『船由来記』は、一名「船方往来」ともいい、日本の船の濫觴と船の守護神、船体各部の名称、船大工諸道具や心得について述べた往来。本朝の船が崇神天皇の時代に初めて作られたことから書き始め、船舶の各部があらゆる神仏に守護されていること、船頭が吟味すべき船体の要所、船大工の道具の由来（曲尺は阿弥陀仏に由来し、墨斗（すみつも）は大日如来の化身であるというように仏説中心の記述である）、船舶用材、船印と「○○丸」の名称の意義などを順々に述べ、最後に船に関わる者は心から諸神諸仏を仰ぐべきことを諭す。本文を大字・4行・付訓で記す。本書は後に堀流水軒作『〈堀氏〉寺子往来』中に合綴されたが、筆者・池田松翁軒の名が抹消された。なお、本書の改題本に『船方往来』（ただし安政頃刊『船方往来』とは別内容）があるが、こちらは寛政12年刊『寺子教訓諸職往来』中に収録されている。★原装・題簽付・概ね美本。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。