安室奈美恵　BEST FICTION TOUR 公式チャーム又はストラップ

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★安室奈美恵 BESTFICTIONTOUR公式バックチャーム：未開封品状態：ほぼ新品★安室奈美恵公式グッズのフィギュアキーホルダー：8点です。未開封品状態：ほぼ新品 ・BESTFICTIONTOUR2008-2009 フィギュア：赤・ゼブラ・ブルーの3点 ・BESTFICTIONTOURピンクの台紙 オフィシャルファンクラブ継続特典チャーム1点 ・NAMIEAMURO20thANNIBERSARYLIVEinOKINAWA フィギュアストラップ A・B2点 ・namieamuroPLAYtour2007フィギュアストラップ 1点 ・namieamuroPLAYtour オフィシャルファンクラブ継続特典チャーム1点★LIVESTYLE2006 キーホルダー 1点開封済み状態：非常に良いコレクター商品となります。一部数量割で価格シールより高価な商品がありますがご了承ください。あくまでも中古商品であり、替えはききません。ノークレームでご了承いただける方のみでお願いします。バラ売り、値下げ不可です。