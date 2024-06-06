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安室奈美恵　BEST FICTION TOUR 公式チャーム又はストラップ
商品番号 M43457659107
商品名

安室奈美恵　BEST FICTION TOUR 公式チャーム又はストラップ
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★安室奈美恵　BESTFICTIONTOUR公式バックチャーム：未開封品状態：ほぼ新品★安室奈美恵公式グッズのフィギュアキーホルダー：8点です。未開封品状態：ほぼ新品　・BESTFICTIONTOUR2008-2009　　フィギュア：赤・ゼブラ・ブルーの3点　・BESTFICTIONTOURピンクの台紙　オフィシャルファンクラブ継続特典チャーム1点　・NAMIEAMURO20thANNIBERSARYLIVEinOKINAWA　フィギュアストラップ　A・B2点　・namieamuroPLAYtour2007フィギュアストラップ　1点　・namieamuroPLAYtour　オフィシャルファンクラブ継続特典チャーム1点★LIVESTYLE2006　キーホルダー　1点開封済み状態：非常に良いコレクター商品となります。一部数量割で価格シールより高価な商品がありますがご了承ください。あくまでも中古商品であり、替えはききません。ノークレームでご了承いただける方のみでお願いします。バラ売り、値下げ不可です。
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