dsi ll 本体　ワインレッド　任天堂　DS i LL

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商品詳細
充電器はありません。写真にある本体と本体に付属するタッチペンの出品です。画面の四隅がやや茶色がかっています。十字キーとAボタン周囲の塗装が薄く、使用感があります。また、細かい傷などが本体にあります。動作に問題はありません。電池も特に異常なく、充電できます。写真をご確認の上、ご購入をお願いします。ゆうパケットでの発送になります。NintendoNINTENDODSニンテンドーDSILLWINEREDcolor:REDゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/stage183497.html
http://narcologia.ru/goods/slide126287.html
http://narcologia.ru/goods/revamp543722.html
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