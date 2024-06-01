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dsi ll 本体　ワインレッド　任天堂　DS i LL
商品番号 T81331566712
商品名

dsi ll 本体　ワインレッド　任天堂　DS i LL
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

充電器はありません。写真にある本体と本体に付属するタッチペンの出品です。画面の四隅がやや茶色がかっています。十字キーとAボタン周囲の塗装が薄く、使用感があります。また、細かい傷などが本体にあります。動作に問題はありません。電池も特に異常なく、充電できます。写真をご確認の上、ご購入をお願いします。ゆうパケットでの発送になります。NintendoNINTENDODSニンテンドーDSILLWINEREDcolor:REDゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/stage183497.html
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