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6970 つばきファクトリー 生写真 8枚セット
商品番号 M41821166117
商品名

6970 つばきファクトリー 生写真 8枚セット
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,127 円
在庫状況 あり

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商品詳細

生写真つばきファクトリー小片リサ岸本ゆめの新沼希空山岸理子浅倉樹々谷本安美小野田紗栞小野瑞歩秋山眞緒バラ売り1枚700円＋送料1枚ずつ状態の確認をしていませんのでシワ、傷、スレ、汚れ、折れ等ある場合がございます。神経質な方の購入はご遠慮ください。全て同じスリーブに入れて発送します。1枚ずつの包装はいたしません。よろしくお願いします(*^^*)値下げ不可@▷
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