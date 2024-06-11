【動作確認済】任天堂 スーパーファミコン本体+RCA to HDMI変換機付

新品で購入して長年自宅に保管しておりましたスーパーファミコン本体にRCAtoHDMI変換コンバーターもお付けしての出品です。動作確認のためAmazonで購入したRCAtoHDMI変換コンバーター(1,156円)とソフト1本(FIFAINTERNATIONALSOCCER)お付けします。コントローラーの１つは未使用、未開封のままです。私はサッカーゲームしかしませんでしたので、そんなに酷使はしていないため、経年商品ですが、全体的に綺麗な方だと思いますが、あくまでも素人目での所感となりますので、気になる方はご購入はご遠慮ください。基本的に即決購入可能ですが、ご購入前に必ずプロフィールの内容を読んで頂き、ご了承頂けましたら、ご購入ください。以上、よろしくお願いいたします。#スーパーファミコン#ファミコン#ニンテンドー#任天堂



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