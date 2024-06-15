天獄ストラグル　オトメイトスイートBOX スペシャルステラセット

ソフトはプレイするために一度開封済みステラワース特典小冊子は一読CD類は未開封暗所にて保管しておりました。自宅保管品のため状態を過度に気になさる方の購入はお控えください。また、人の手に1度渡った物であることをご理解いただける方のみご購入をお願い致します。※スイートBOXを入れる袋に多少のヨレ、キズ有りスイートBOXに多少のスレ有り中身に問題はございません【内容】天獄ストラグル オトメイトスイートBOX・ソフト・閻魔ノート・フォトカード (5種コンプリート)・複製原画・リバーシブルジャケット リバーシブル絵柄3種・サウンドトラックCD・特装版特典小冊子・特装版ドラマCD・ステラワース特典小冊子・撮り下ろしドラマCD 2枚・ブロマイド2枚・予約特典ドラマCD・ステラワース特典絵柄缶バッチ・ランダム缶バッジ（誉那）・アクリルキーホルダー（アクスタ）6種・缶バッジSDキャラ6種・缶バッジステラワース特典絵柄等身3種・布ポスター※A4クリアファイルのみ欠品しております【梱包】オトメイトスイートBOX→緩衝材で保護CD、缶バッジ、アクスタ→緩衝材布ポスター→片面厚紙補強上記内容で梱包した後、段ボールに入れらくらくメルカリ便で発送※バラ売り、値下げ不可※ID記載不可※質問等なければ即購入可※発送までにかかる日数はその時によって異なるため長めに設定しております【検索用】天獄ストラグル獄ストオトメイトスイートBOXステラワースステラスペシャルステラセット石川五右衛門村上誉那東洲斎写楽宇賀菊之助ＪａｃＫ



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