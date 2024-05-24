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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。陶昇の盆栽鉢になります。盆栽好きの父親が長らく実家にて保管していた物です。サイズ およそ26.5×20×7.5㎝中古品になります。その旨ご理解いただいた上でのご購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/approximate417020.html
http://narcologia.ru/goods/calling523450.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce580455.html
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盆栽鉢 陶昇 植木鉢 草もの盆栽-
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