Gulf Kanawut 写真集 ミニフォトブック☆来日撮影☆タイBL

タイで大人気のBLドラマ「TharnTypeTheSeries」、「TharnType2-7YearsofLove-」のType役を体を張って演じられたGulf君の2022年12月のタイでのバースデーコンサートグッズとして販売された写真集です。Gulf君が来日した際の各地で撮影した写真が満載です。日本を本当に楽しんでくれているキュートなGulf君を堪能できます♪◆商品：GulfKanawutミニフォトブック×1点◇サイズ：20cm×14.5cm◇重量：130g★★以下ご了承の上、ご購入ください★★★・海外からの輸送時に緩衝材等で保護していますが、輸送時の衝撃により折れ跡、傷跡、凹み跡、ゆがみ等がある場合がございます。・サイズや重さ等は素人採寸の為、多少の誤差がある場合がございます。・お使いのモニター画面によっては現物の色と若干異なる色に見える場合がございます。・新品未使用品ですが、出版工程や、出版社・店舗等での保管状況により、擦れ跡、コーティング剝がれ、ヨレ、折れ跡等がある場合がございます。・海外での印刷物のため、購入当初より印刷ズレ、インク汚れ等がある場合がございます。#タイドラマ#タイBL#タイ沼#TharnType#mewgulf#GulfKanawut#みゅがる#channel3#がるぴ#フォトブック#写真集#来日#コンサートグッズ



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