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NMIXX ジウ　トレカ　セット
商品番号 K92383358395
商品名

NMIXX ジウ　トレカ　セット
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡素人保管のため神経質な方は御遠慮ください♡トレカ類の梱包は両面厚紙補強＋防水対策です。硬質ケースを希望の方は＋50円で変更致しますので、購入前にコメントお願い致します。♡海外製品について初期スレ等ある場合がございます。♡即購入可能です◎
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