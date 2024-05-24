Biohazard(バイオハザード)7本セット【新品未開封・PS4多言語版】

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商品詳細
■商品説明アジア版音声:English/日本語字幕:English/日本語/Chinese/Korean・BiohazardRE:2（2019）・BiohazardRE:3（2020）・Biohazard4（2016）・Biohazard5（2016）・Biohazard6（2016）・Biohazard7（2017）・Biohazard8VillageGoldEdition（2022）■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：S（新品未開封）■共通事項説明出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、↓のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo
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