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ホロライブ 常闇トワ活動3周年記念 数量限定ver. 直筆サイン付属
商品番号 O99253653134
商品名

ホロライブ 常闇トワ活動3周年記念 数量限定ver. 直筆サイン付属
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクションとして保管しておりました。金銭的に厳しく出品します。◇活動3周年記念フルセット数量限定ver.〈商品説明〉　常闇トワの活動3周年を記念した数量限定のフルセット商品です。〈セット内容〉・記念グッズ3種・特典：常闇トワ直筆サイン＆箔押し複製メッセージ入り「灸場メロ描き下ろしポストカード」◇記念グッズ・キャンバスボード　イラスト：灸場メロ　サイズ：約H24×W33ⅽm　素材：綿・ポリエステル・木・常闇トワモチーフタオル　サイズ：約H34×W87㎝　素材：ポリエステル・ナイロン・ビビスマホリング　サイズ：約H30×W39mm　素材：亜鉛合金・鉄
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy234653.html 常闇トワ活動3周年記念 – hololive production official shop
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