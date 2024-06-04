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- ホロライブ 常闇トワ活動3周年記念 数量限定ver. 直筆サイン付属
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商品詳細
コレクションとして保管しておりました。金銭的に厳しく出品します。◇活動3周年記念フルセット数量限定ver.〈商品説明〉 常闇トワの活動3周年を記念した数量限定のフルセット商品です。〈セット内容〉・記念グッズ3種・特典：常闇トワ直筆サイン＆箔押し複製メッセージ入り「灸場メロ描き下ろしポストカード」◇記念グッズ・キャンバスボード イラスト：灸場メロ サイズ：約H24×W33ⅽm 素材：綿・ポリエステル・木・常闇トワモチーフタオル サイズ：約H34×W87㎝ 素材：ポリエステル・ナイロン・ビビスマホリング サイズ：約H30×W39mm 素材：亜鉛合金・鉄
http://narcologia.ru/goods/ambassador150206.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation546424.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy234653.html
ホロライブ 常闇トワ活動3周年記念 数量限定ver. 直筆サイン付属
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http://narcologia.ru/goods/ambassador150206.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation546424.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy234653.html
ホロライブ 常闇トワ活動3周年記念 数量限定ver. 直筆サイン付属
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