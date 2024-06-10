ミンハオ　seventeen always yours hmv ラキドロ　トレカ

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商品詳細
SEVENTEENALWAYSYOURSHMVラキドロトレカTHE8 ミンハオ ミョンホ折れ防止加工＋防水加工にて普通郵便で発送いたします。海外製品であることやトレカの素材上、初期スレ等がある場合がございます。また目立った傷や汚れはありませんが、素人保管のため細かな傷や汚れがある可能性がございます。完璧を求める方はご購入をお控えください。即購入◯
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