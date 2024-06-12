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ツインビー PORTABLEパロディウス　PORTABLE　PSP
商品番号 X66481426657
商品名

ツインビー PORTABLEパロディウス　PORTABLE　PSP
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 8,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーションポータブルソフト　ツインビーPORTABLE　パロディウスPORTABLEコナミ・ザ・ベスト２本セット　になります。動作確認済み。コレクション整理の為、出品します。状態、付属品等は画像にてご確認下さい。中古商品になりますので、ご理解のある方のみご購入下さい。即購入OKです。防水のビニールに入れ、緩衝材付きの封筒での発送になります。#コナミデジタルエンタテインメント#ゲーム#シューティング#PlayStationPortable#PlayStation_Portable#PSP
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