ポケモンカード　リザードンex ur sr 2枚セット

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングルポケモンカード リザードンexursr2枚セット自引き後スリーブに入れて保管してあります折れ濡れ対策をして発送致します
http://narcologia.ru/goods/secretarial201316.html
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