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YAMAHA パシフィカ604WH
商品番号 T48742725791
商品名

YAMAHA パシフィカ604WH
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハ製エレキギターのパシフィカ604WHになります。最近流行のパシフィカ600シリーズの初期モデルに当たります。アルニコVピックアップ、Wilkinsonブリッジ、SperzelTrimLockペグ、バイサウンドシステムなど、豪華なスペックが特徴です。特にバイサウンドシステムについてはヤマハらしさを感じます。状態は完全にプレイヤーズコンディションとなります。現在も演奏に使っておりますので、状態が変わるかもしれません。目立つ傷としては、ボディに打痕があります写真でご判断ください傷さえ気にしなければ非常に弾きやすい良いギターです。輸送保護用のソフトケースが付属します。ご不明点あればお尋ねください。よろしくお願い申し上げます。タイプ···ストラトキャスタータイプ
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