Black Ivy: A Revolt in Style

キミは『BLACK IVY』を知っているか? | ブルータス| BRUTUS.jp キミは『BLACK IVY』を知っているか? | ブルータス| BRUTUS.jp

『BLACKIVY:AREVOLTINSTYLE』JASONJULES/著ReelArtPressオックスフォードのボタンダウンシャツ、手縫いのローファー、ソフトショルダーの3つボタンジャケット……。公民権運動が起こった1950年代以来、黒人男性はアイビーを象徴するそれらのアイテムを、自分たちのスタイルに積極的に取り入れてきた。本書はジャズミュージシャンや俳優、政治家たちの装いを通してその知られざる歴史に光を当てたビジュアルブック。最も前衛的なジャズミュージシャン、ビジュアルアーティスト、詩人から建築家、哲学者、作家に至るまで、黒人男性が世界各地で活躍したアメリカ史の時代を描いています。国は特権階級のエリートの衣服を採用し、それを自分たちのものにした。この作品は、ある世代の男性がどのようにして古典的なアイビールックを取り入れ、それをクールでエッジの効いた予測不可能なものにし、それが今日の現代のメンズウェアに影響を与え続けているかを示しています。ここでは、アミリ・バラカ、チャールズ・ホワイト、マルコムX、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア、ジェームズ・ボールドウィン、マイルス・デイヴィス、ジョン・コルトレーン、シドニー・ポワチエなど、黒人文化の有名人、悪名高き人物、そしてそれほど有名ではない人物たちと、彼らがアイビーをどのように再発明したかをご覧いただけます。そしてプレップファッション、つまり当時の支配的なルックスです。この本の本当の主役、オックスフォード生地のボタンダウンシャツ、手縫いのローファー、ソフトショルダーの3つボタンジャケット、永遠のレップネクタイがすべてここにあります。BlackIvyが探求しているのは、現状に挑戦し、人種的平等と公民権を求めて奮闘する、主流から外れたスタイリッシュな男性グループによって、これらの服がどのように再構築され、再定義されるのかということです。アメリカの最も優れた写真家や画像メーカーの作品を誇るこの必携の本は、確率に関係なく、優れたスタイルが常に勝利を収めることを祝うものです。