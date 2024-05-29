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YAMAHAアナログミキサー　オーディオインターフェース
商品番号 Y81085573777
商品名

YAMAHAアナログミキサー　オーディオインターフェース
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。YAMAHAアナログミキサーです\"ジャンク品\"です＊モニタースピーカーへのアウトプットがR（右側）は出力できません。Phone（ヘッドホン）使用は問題ありません。修理するかヘッドホンのみの使用でお願いします。10年ほど使用しました。\"ジャンク品\"なので、送料と手数料に若干額プラスで出品いたします取扱説明書はメーカーサイトからDLできます。PCに接続する場合は市販のUSB2.0ケーブルを購入ください。以下メーカーの説明です。■モノラルチャンネル数：4■ステレオチャンネル数：4■EQ：3band（モノch）、2band（ステレオch）■AUX：2■グループ（バス)：2+2■デジタルエフェクト：1（24種類）■寸法（W×H×D）：308(W)×118(H)×422(D)mm■重量：4.2kg#YAMAHA#MG12XU#ミキサー種類···ミキサー
http://narcologia.ru/goods/passivity406383.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce727755.html
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