SHINee ポップアップ 香水セット　うちわ付

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商品詳細
SHINee15周年ポップアップにて現地購入した香水セットです。香水5種類とトレカ1枚のセットになります。新品未使用品です。ご希望の方にはポップアップで配布されたうちわをお付けします。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly457484.html
http://narcologia.ru/goods/freezer835498.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose853140.html
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