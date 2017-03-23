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呉昌碩書法字典
商品番号 O31349440843
商品名

呉昌碩書法字典
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,792 円
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商品詳細

書道家の祖父が保管していたものです。古い本ですので、相応の劣化が見られます。松清秀仙編
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呉昌碩書法字典』二玄社 2017/03/23 | 悠久堂書店

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