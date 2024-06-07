年賀状ソフト　筆まめ　新品未使用

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。年賀状ソフト【筆まめ】です。24年連続販売本数第1位、最も選ばれている年賀状ソフトらしいです。2023年10月半ばに購入、新品未使用、定価6,490円でした。購入後、自宅に同じものがあったため出品します。写真5,6枚目にどのようなパソコンで使用できるか、読み込めるファイル形式が記載されていますので参照ください。
http://narcologia.ru/goods/slide835687.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose36740.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit905386.html
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ソースネクスト 年賀状ソフト｜筆まめVer.34｜[通販]ケーズデンキ
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