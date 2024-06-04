切手の本2冊セット。

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6-19 昭和57年 昭和58年発行 日本切手特別郵趣コレクション 純銀張り ... 6-19 昭和57年 昭和58年発行 日本切手特別郵趣コレクション 純銀張り ...



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50年程前の古い雑誌2冊セット☆国際グラフ 切手百年★絶版／入手困難 50年程前の古い雑誌2冊セット☆国際グラフ 切手百年★絶版／入手困難

正しい切手の集め方、魚木五夫著と日本の占領切手、富岡昭著の本2冊セットです、目立った傷汚れ無い様ですが僅かに染み？汚れが有りますので画像にてご確認下さい、宜しくお願い致します。