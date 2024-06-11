宝塚音楽学校　95期生　文化祭プログラム

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商品詳細
折り目もなく綺麗な状態だと思います。中古にご理解下さる方にお譲りします。現役柚香光：花組トップスター月城かなと：月組トップスター礼真琴：星組トップスター朝美絢：雪組男役桜木みなと：宙組男役水美舞斗：専科男役瀬央ゆりあ：専科男役OG愛希れいか：元月組トップ娘役妃海風：元星組トップ娘役実咲凜音：元宙組トップ娘役星乃あんり：元雪組娘役伶美うらら：元宙組娘役他にも色々と出品しております。よろしくお願いします。
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