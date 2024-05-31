【超美品】RE20 ElectroVoice ( エレクトロボイス )  マイク

【メイカー】Electro-Voice(エレクトロボイス) 【型番】RE20 ラジオ 配信 実況向き ダイナミックマイク【購入日】 2023年8月【状態】 ランクSS 数回使用 ■保湿庫に入れて保管していました。 ■タバコ・ペットなし【販売理由】私のスタジオ用マイクです。 録音機材変更の為 コンデンサー環境に移行したので ダイナミックマイクが不要になりました。 良い音でしたが、他の機器購入の資金調達の為販売します。【音】非常に好きな声で録音出来ます。 sm7bとは違い低音も聞き取りやすいです。心地よい音で録音出来ます。 売ることを想定して、大切に使用しておりましたので、見る限り傷や汚れは無く非常に綺麗です。 #ダイナミックマイク#マイク#SM7B#実況#ゲーム実況#配信#種類...マイク



Electro-VoiceのダイナミックマイクRE20をご紹介いたします。



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