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【超美品】RE20 ElectroVoice ( エレクトロボイス )  マイク
商品番号 V43293462115
商品名

【超美品】RE20 ElectroVoice ( エレクトロボイス )  マイク
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 30,240 円
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商品詳細

【メイカー】Electro-Voice(エレクトロボイス) 【型番】RE20　ラジオ　配信　実況向き　ダイナミックマイク【購入日】　2023年8月【状態】　ランクSS　　数回使用　■保湿庫に入れて保管していました。　■タバコ・ペットなし【販売理由】私のスタジオ用マイクです。　　　　　　録音機材変更の為　　　　　　コンデンサー環境に移行したので　　　　　　ダイナミックマイクが不要になりました。　良い音でしたが、他の機器購入の資金調達の為販売します。【音】非常に好きな声で録音出来ます。　　　sm7bとは違い低音も聞き取りやすいです。心地よい音で録音出来ます。　　　　　売ることを想定して、大切に使用しておりましたので、見る限り傷や汚れは無く非常に綺麗です。　#ダイナミックマイク#マイク#SM7B#実況#ゲーム実況#配信#種類...マイク
http://narcologia.ru/goods/Persia48088.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln901902.html
http://narcologia.ru/goods/reflector687364.html

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