ガンサバイバー4 バイオハザード ヒーローズ ネバー ダイ ウィズ ガンコン 2

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この度はご覧頂きありがとうございます(^^)気持ちの良いお取引を心がけて行きたいと思いますので、よろしくお願い致します#hikarichanshopの出品一覧はこちら■商品について大変人気な商品です。即購入可能■商品名ガンサバイバー4バイオハザードヒーローズネバーダイウィズガンコン2※写真に写っているものがすべてになります。■外観の状況目立った汚れや破損、傷などなく全体的に綺麗です。詳しくは商品写真にてご覧ください。清掃・アルコールでの除菌を行なっております。■動作状況先日某ショップに買取査定をしてもらった際に簡易的な動作確認をさてもらっております。(※査定額が折り合わずいったんお断りをしました。)■保管状況大切に暗所で保管しておりました。喫煙者・ペットなどいない環境です。■その他商品はしっかり、丁寧に梱包し、迅速に発送させて頂きます。送料無料！！#ガンサバイバー#バイオハザード#ガンコン