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原子物理学 量子テクノロジーへの基本概念
商品番号 D25281449715
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原子物理学 量子テクノロジーへの基本概念
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,272 円
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商品詳細

まったく使用していない新品同様の本です。「原子物理学量子テクノロジーへの基本概念」DmitryBudker/DerekF.Kimball/DavidP.DeMille定価:￥8800#DmitryBudker#Dmitry_Budker#DerekFKimball#Derek_F_Kimball#DavidPDeMille#David_P_DeMille#本#自然／物理学
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