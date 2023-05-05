原子物理学: 量子テクノロジーへの基本概念

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商品詳細
まったく使用していない新品同様の本です。「原子物理学量子テクノロジーへの基本概念」DmitryBudker/DerekF.Kimball/DavidP.DeMille定価:￥8800#DmitryBudker#Dmitry_Budker#DerekFKimball#Derek_F_Kimball#DavidPDeMille#David_P_DeMille#本#自然／物理学
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