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美品　PSP-N1000 PSPgo
商品番号 C24235532707
商品名

美品　PSP-N1000 PSPgo
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 8,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP-N1000PBcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY本体目立った傷等なく美品の部類かと思います。画面保護フィルム貼ってあります。動作確認済み。付属品は画像の通りです。使用に伴うわずかな傷等はあるかもしれません、中古品ですのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。ニンテンドー　ソニー　セガ　カプコン　ファミコン　スーパーファミコン　64ゲームキューブ　ゲームボーイ　ゲームボーイカラー　ゲームボーイアドバンス　PSPvitaプレステ　プレステ2プレステ3プレステ4ps2ps3ps4ドリームキャスト　セガサターン　バンダイ　ワンダースワン　ワンダースワンカラー　スワンクリスタル　ディスクシステム
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