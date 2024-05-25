美品　PSP-N1000 PSPgo

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-N1000PBcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY本体目立った傷等なく美品の部類かと思います。画面保護フィルム貼ってあります。動作確認済み。付属品は画像の通りです。使用に伴うわずかな傷等はあるかもしれません、中古品ですのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。ニンテンドー ソニー セガ カプコン ファミコン スーパーファミコン 64ゲームキューブ ゲームボーイ ゲームボーイカラー ゲームボーイアドバンス PSPvitaプレステ プレステ2プレステ3プレステ4ps2ps3ps4ドリームキャスト セガサターン バンダイ ワンダースワン ワンダースワンカラー スワンクリスタル ディスクシステム
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